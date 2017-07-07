Около 350 мест перехватывающих парковок откроется в Москве в ближайшее время

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 350 мест перехватывающих парковок появится в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".
"В ближайшее время у нас откроется еще примерно 350 мест перехватывающих парковок", - сказал он.
Ликсутов добавил, что развитие перехватывающих парковок продолжится. "Сейчас у нас в Москве их (мест на перехватывающих парковках - прим. ТАСС) около 5,5 тысячи. Мы стараемся найти около станций метро свободный участок, чтобы создать там перехватывающую парковку", - сказал он.
Заммэра сообщил, что перехватывающие парковки в Москве очень востребованы. "В рабочие дни их загрузка близка к 95-96%", - отметил он.