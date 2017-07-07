Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 350 мест перехватывающих парковок откроется в Москве в ближайшее время

Москва
7 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По словам заммэра Ликсутова, в будни загрузка перехватывающих парковок достигает 95-96%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 350 мест перехватывающих парковок появится в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В ближайшее время у нас откроется еще примерно 350 мест перехватывающих парковок", - сказал он.

Ликсутов добавил, что развитие перехватывающих парковок продолжится. "Сейчас у нас в Москве их (мест на перехватывающих парковках - прим. ТАСС) около 5,5 тысячи. Мы стараемся найти около станций метро свободный участок, чтобы создать там перехватывающую парковку", - сказал он.

Заммэра сообщил, что перехватывающие парковки в Москве очень востребованы. "В рабочие дни их загрузка близка к 95-96%", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама