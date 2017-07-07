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В московском метро произошел сбой на зеленой ветке из-за инцидента с пассажиром

Москва
7 июля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Интервалы движения поездов увеличены

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии (зеленой) московского метро из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в пятницу в Twitter столичной подземки.

"13:35 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

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