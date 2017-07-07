В московском метро произошел сбой на зеленой ветке из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии (зеленой) московского метро из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в пятницу в Twitter столичной подземки.

"13:35 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.