Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение в центре Москвы перекроют в выходные из-за ремонтных работ

Москва
7 июля, 17:39 UTC+3

Ограничение движения связано с проведением работ по программе "Моя улица"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Движение на Тверской улице и Москворецкой набережной будет перекрыто в выходные в связи с работами по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

"8 июля с 00:00 до 06:00 на Москворецкой набережной, на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Объезд транспорта будет осуществляться по Подгорной и Устьинской набережной, Яузской улице, улице Солянке, Солянскому, Лубянскому и Китайгородскому проездам, Старой площади, улице Варварке. Также можно будет объехать по не задействованным в перекрытии участкам Москворецкой набережной, по Москворецкой улице, Кремлевской набережной, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.

Кроме того, движение будет перекрыто с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля на Тверской улице, на участке от Садового кольца до Бульварного кольца.

"Объезд транспорта будет осуществляться через Страстной бульвар, Тверской бульвар, Садовую-Триумфальную улицу, улицу Гашека, 2-ю Брестскую улицу", - добавили в ГУ МВД.

Госавтоинспекция столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама