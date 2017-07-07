Движение в центре Москвы перекроют в выходные из-за ремонтных работ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Движение на Тверской улице и Москворецкой набережной будет перекрыто в выходные в связи с работами по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

"8 июля с 00:00 до 06:00 на Москворецкой набережной, на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Объезд транспорта будет осуществляться по Подгорной и Устьинской набережной, Яузской улице, улице Солянке, Солянскому, Лубянскому и Китайгородскому проездам, Старой площади, улице Варварке. Также можно будет объехать по не задействованным в перекрытии участкам Москворецкой набережной, по Москворецкой улице, Кремлевской набережной, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.

Кроме того, движение будет перекрыто с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля на Тверской улице, на участке от Садового кольца до Бульварного кольца.

"Объезд транспорта будет осуществляться через Страстной бульвар, Тверской бульвар, Садовую-Триумфальную улицу, улицу Гашека, 2-ю Брестскую улицу", - добавили в ГУ МВД.

Госавтоинспекция столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.