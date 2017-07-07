Затраты Москвы на кибербезопасность вырастут, но не из-за крупных вирусных атак

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Затраты на безопасность информационных технологий города Москвы - защиту различных электронных сервисов для горожан - будут расти, однако это не связано с последними крупными атаками вирусов Petya и WannaCry, сообщил в пятницу ТАСС замруководителя департамента информационных технологий городского правительства Александр Горбатько.

"Вирусы Petya и WannaCry не повлияют на увеличение бюджета на кибербезопасность Москвы. Увеличение бюджета (на эти цели) связано с ростом количества пользователей (муниципальных сервисов и систем) - мы больше тратим и на развитие систем, и на их защиту", - сказал Горбатько в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что власти города выделяют достаточно финансов для построения отказоустойчивой системы. Так, в 2016 году на IT-безопасность в столице по разным продуктам было направлено 500-600 млн рублей. По словам Горбатько, отдельной строки расходов на кибербезопасность в бюджете Москвы нет - это часть затрат на развитие информационных технологий. Какими будут расходы на защиту электронных систем в 2017-2018 годы, он не обозначил.

По данным Горбатько, порталами и онлайн-сервисами Москвы пользуются 6 млн зарегистрированных пользователей. При этом объем трафика и нагрузка на систему растут.

Однако даже в ситуации глобальных атак упомянутых вирусов система Москвы "не упала и не прекратила оказывать электронные услуги", отметил он. Сервера города, по мнению замруководителя департамента, и дальше будут отражать такую киберугрозу, притом что попытки проникновения в городские системы фиксируются каждые 30 секунд.

Хакерам пока не интересно

Горбатько отметил, что пока не все хакеры понимают, зачем ломать системы органов власти - нет прямой выгоды в отличие от банковских систем. "Только для дискредитации или вредности, поэтому мы (ИТ-подразделения органов власти) пока в более-менее комфортном положении", - сказал он.

По его оценке, любые сложности такого рода происходят в 90-95% случаев из-за незнания или беспечности самих пользователей, среди которых и муниципальные чиновники. Департамент работает над повышением их грамотности, добавил Горбатько, особенно в условиях атак новых вирусов.

По его словам, защититься от таких вирусов, как Petya и WannaCry, несложно. "Версии Petya и WannaCry - это только "проба пера", мы еще реально не столкнулись с серьезными угрозами - они впереди. Это связано с дальнейшей информатизацией нашего общества. Пока у нас только компьютеры и гаджеты, но когда у нас будет много IoT ("интернет вещей" - прим. ТАСС), и вычислительная мощность достигнет определенного предела, тогда будет немного посложнее", - сказал Горбатько.

По его мнению, реальная глобальная угроза может появиться быстро, так как ежегодно увеличивается количество устройств с доступом к Интернету, близка эпоха тотального проникновения нового поколения связи 5G.

Новый Petya атаковал весь мир

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya, но более детальный анализ показывает, что это новая модификация трояна.

По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых - украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.

В последний раз крупная атака на компьютерные системы по всему миру была зафиксирована 12 мая, когда вирус WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс.