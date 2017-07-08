Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная суббота

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в столичном регионе сырую, ветреную и не по сезону холодную погоду. "Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Днем в воскресенье характер погоды не изменится, но станет немного теплее. При облачности с прояснениями пройдет дождь, в Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.