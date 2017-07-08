В похищенном из торгового центра в Москве банкомате было почти 8 млн рублей

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 8 млн рублей находилось в банкомате, похищенном из торгового центра "Парк Хаус" на северо-востоке Москвы.
"В похищенном из торгового центра в Сигнальном проезде банкомате находилось более 7 млн 743 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ограбление было совершено 6 июля. Сообщение о грабеже поступило от охранника торгового центра, расположенного в Сигнальном проезде, дом 17. Было установлено, что в ТЦ вошли восемь неизвестных в масках, похитили банкомат, погрузили его в автомобиль Dodge и скрылись. Ведется розыск похитителей.