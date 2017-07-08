В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парков

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Работы по обустройству 128 новых парковых территорий в Москве ведутся одновременно, их завершение планируется ко Дню города. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Город в этом году сделает 128 парков. Работы ведутся крупномасштабно и практически все будут завершены ко Дню города", - сказал Бирюков.
По его словам, по просьбам москвичей около 70 новых парков будут разбиты там, где их никогда не было - на пустырях или в промышленных зонах.
Бирюков в субботу проконтролировал ход работ по комплексному благоустройству парковой территории "Братеевская пойма" площадью почти 80 га, а также парка "ЗИЛ" и Марьинского парка (парк 850-летия Москвы).
Также Петр Бирюков сообщил, что ко Дню города будет благоустроено около 27 км набережных Москвы-реки, на них обустроят пешеходные пространства. "Благоустроенные пространства вдоль набережных Москвы-реки будут связаны с центром пешеходными улицами, все работы завершатся ко Дню города",- сказал заммэра.
По его словам, самое протяженное пешеходное пространство появится на Краснопресненской набережной, по левому берегу реки, и до Таганки, до Гончарной набережной. Около 5 км пешеходной зоны обустроят вдоль набережной в районе Братеевской поймы.
Бирюков также отметил, что к сентябрю в городе будут полностью благоустроены Крымская и Якиманская набережные, набережные со стороны ЦПКиО им. Горького - Андреевская, Воробьевская и Пушкинская.