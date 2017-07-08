Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении Московской железной дороги

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных поездов произошел в субботу на Киевском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека при переходе через пути. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Киевское направление. Задержан п. 6111/6112 (Калуга - Москва) на 14 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути", - говорится в сообщении.

pic.twitter.com/dkf9ukCiS9 — ЦППК (@centralppk) 8 июля 2017 г.

Также сообщается, что на 15 минут был задержан поезд Москва - Апрелевка.