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Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионе

Москва
9 июля, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Температура в столице составит 14-16, по области - от 12 до 17 градусов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье не изменится - будет не по сезону холодно и сыро, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 14-16, по области - от 12 до 17 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западной четверти, со скоростью 6-11 м/ с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут плюс 10-12, по области - от 7 до 12 градусов.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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