Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионе

Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионеМосква 9 июля, 6:05
Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемамиМеждународная панорама 9 июля, 5:08
Минобороны КНР: Пекин прекратил контакты с КНДР по военной линииМеждународная панорама 9 июля, 4:52
Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 4:16
Эксперт: оппоненты Трампа в США будут пытаться сорвать все его договоренности с ПутинымМеждународная панорама 9 июля, 4:16
Обстановка в Гамбурге нормализовалась, число задержанных достигло 290 человекМеждународная панорама 9 июля, 3:34
THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 летКультура 9 июля, 3:29
РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытанииПолитика 9 июля, 2:51
Сборные США и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в воскресенье не изменится - будет не по сезону холодно и сыро, местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь. Температура в Москве составит 14-16, по области - от 12 до 17 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается западной четверти, со скоростью 6-11 м/ с.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут плюс 10-12, по области - от 7 до 12 градусов.
Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.