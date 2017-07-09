Движение поездов на зеленой ветке московского метро восстановлено

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метрополитена между станциями "Орехово" и "Новокузнецкая", прерванное ранее по техническим причинам, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в Telegram.
"Замоскворецкая линия. Движение восстановлено. Поезда входят в график. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.