Движение поездов на зеленой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метрополитена между станциями "Орехово" и "Новокузнецкая", прерванное ранее по техническим причинам, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в Telegram.

"Замоскворецкая линия. Движение восстановлено. Поезда входят в график. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.