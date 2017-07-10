МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Благоустройство территорий вблизи станций МЦК будет завершено в 2017 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который в понедельник открыл северный вестибюль транспортно-пересадочного узла Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская".

"Этот проект будет закончен уже в этом году, и обеспечим улучшенную пешеходную доступность и подъезд наземного городского пассажирского транспорта", - отметил Собянин.

По его словам, запуск МЦК разгрузил Кольцевую линию Московского метрополитена и радиальные ветки метро в центральной части, а также пригородные железнодорожные направления.

"Десять месяцев прошло с запуска МЦК, тем не менее за этот короткий промежуток времени оно вошло прочно в жизнь москвичей - 78 млн пассажиров перевезено за это время. Серьезным образом улучшились поперечные связки между округами и районами Москвы", - сообщил Собянин.

Он добавил, что работа над повышением эффективности МЦК продолжается. "Сегодня реализуются три крупных проекта. Первый - это интеграция пяти станций метрополитена (четыре из них строятся, одна - действующая) и восьми направлений пригородных железных дорог. Речь идет о переносе существующих и строительстве новых остановочных пунктов", - пояснил мэр Москвы.

Помимо этого, по его словам, дорабатываются существующие станции МЦК. "Один из таких примеров - это северный выход станции "Кутузовская", запуск нового выхода улучшит комфортность для пассажиров", - отметил мэр.

О станции МЦК "Кутузовская"

Станция МЦК "Кутузовская" имеет два вестибюля по обе стороны Кутузовского проспекта. Южный вестибюль был открыт 10 сентября прошлого года одновременно с запуском пассажирского движения по МЦК. Северный вестибюль принял первых пассажиров в понедельник. Спуск на платформу МЦК из северного вестибюля осуществляется по лестнице шириной два метра, а для подъема используется эскалатор. Для маломобильных граждан установлен лифт.