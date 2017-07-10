Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Благоустройство территорий вблизи станций МЦК будет завершено в 2017 году

Москва
10 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Мэр Москвы отметил, что работа над повышением эффективности МЦК продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Благоустройство территорий вблизи станций МЦК будет завершено в 2017 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который в понедельник открыл северный вестибюль транспортно-пересадочного узла Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская".

"Этот проект будет закончен уже в этом году, и обеспечим улучшенную пешеходную доступность и подъезд наземного городского пассажирского транспорта", - отметил Собянин.

По его словам, запуск МЦК разгрузил Кольцевую линию Московского метрополитена и радиальные ветки метро в центральной части, а также пригородные железнодорожные направления.

"Десять месяцев прошло с запуска МЦК, тем не менее за этот короткий промежуток времени оно вошло прочно в жизнь москвичей - 78 млн пассажиров перевезено за это время. Серьезным образом улучшились поперечные связки между округами и районами Москвы", - сообщил Собянин.

Он добавил, что работа над повышением эффективности МЦК продолжается. "Сегодня реализуются три крупных проекта. Первый - это интеграция пяти станций метрополитена (четыре из них строятся, одна - действующая) и восьми направлений пригородных железных дорог. Речь идет о переносе существующих и строительстве новых остановочных пунктов", - пояснил мэр Москвы.

Помимо этого, по его словам, дорабатываются существующие станции МЦК. "Один из таких примеров - это северный выход станции "Кутузовская", запуск нового выхода улучшит комфортность для пассажиров", - отметил мэр.

О станции МЦК "Кутузовская"

Станция МЦК "Кутузовская" имеет два вестибюля по обе стороны Кутузовского проспекта. Южный вестибюль был открыт 10 сентября прошлого года одновременно с запуском пассажирского движения по МЦК. Северный вестибюль принял первых пассажиров в понедельник. Спуск на платформу МЦК из северного вестибюля осуществляется по лестнице шириной два метра, а для подъема используется эскалатор. Для маломобильных граждан установлен лифт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
7
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина
Темы дня
Реклама