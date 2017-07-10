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Фестиваль французской культуры в третий раз пройдет в Москве

Москва
10 июля, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Фестиваль "День франции" пройдет 15 июля на территории дизайн-завода "Флакон"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Узнать о культуре Франции, попробовать блюда национальной кухни и попасть на парад французских бульдогов можно будет на фестивале "День Франции", который пройдет в Москве 15 июля. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

Как отметил собеседник агентства, "День Франции" пройдет на территории дизайн-завода "Флакон". В этот день на площадке можно будет узнать о путешествии по территории этой страны, посмотреть представления уличных музыкантов и немое кино под живой аккомпанемент, посетить курсы по французскому языку и принять участие в дегустации вин и блюд французской кухни.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 23:00 по мск 15 июля при поддержке посольства Франции в России, Французского Института в РФ и Франко-российской торгово-промышленной палаты.

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