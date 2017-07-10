Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в аварии с участием "Газели" и грузовика на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Киевском шоссе между поселками Селятино и Рассудово "Газель" столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате аварии пострадал мужчина", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) забрал с места ДТП пострадавшего, получившего различные травмы. "Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в городскую клиническую больницу №36. В полете пострадавшего в аварии с участием грузовых автомобилей сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.