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Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в Москве

Москва
10 июля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Пострадавшего эвакуируют в больницу на санитарном вертолете

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в аварии с участием "Газели" и грузовика на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Киевском шоссе между поселками Селятино и Рассудово "Газель" столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате аварии пострадал мужчина", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) забрал с места ДТП пострадавшего, получившего различные травмы. "Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в городскую клиническую больницу №36. В полете пострадавшего в аварии с участием грузовых автомобилей сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

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