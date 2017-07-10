Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в Москве

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в аварии с участием "Газели" и грузовика на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На Киевском шоссе между поселками Селятино и Рассудово "Газель" столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате аварии пострадал мужчина", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) забрал с места ДТП пострадавшего, получившего различные травмы. "Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в городскую клиническую больницу №36. В полете пострадавшего в аварии с участием грузовых автомобилей сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.