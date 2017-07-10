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Вестибюль станции метро "Багратионовская" в Москве закрылся на реконструкцию до ноября

Москва
10 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В связи с реконструкцией Филевской линии для пассажиров будет открыт только восточной вестибюль станции

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Западный вестибюль станции метро "Багратионовская" в Москве (выход к улице Барклая и Сеславинскую улицу, к улице Олеко Дундича) закрылся для входа и выхода пассажиров до 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"В связи с реконструкцией Филевской линии московского метрополитена с 10 июля по 1 ноября 2017 года для пассажиров закрыт для входа и выхода западный вестибюль станции "Багратионовская", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем станции (выход к улице Барклая и Сеславинскую улицу, к Багратионовскому проезду). Для информирования задействованы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, актуальную информацию о режиме работы станций пассажиры могут получить в приложении "Метро Москвы".

Филевская линия - одна из старейших в московском метро. За период эксплуатации (около 60 лет - прим. ТАСС) конструкции станций подвергались агрессивному воздействию внешних факторов. Ремонт станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии - это комплекс плановых мероприятий, которые необходимо предпринять вследствие ее естественного износа линии. Благодаря разработанному проекту работы по ремонту Филевской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать ее полного закрытия.

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