В Московском регионе ожидается до 25 градусов тепла и без осадков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили ТАСС в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23-25, по области - до 20-25 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 13-15, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - от 20 до 25 градусов. Ветер юго- восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.