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Более двух тысяч люков заменят на дорогах Москвы в этом году

Москва
11 июля, 10:17 UTC+3

В городе также планируют установить опорные плиты и отремонтировать горловины и люки колодцев

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работы по замене свыше двух тысяч люков на дорогах столицы продлятся до октября. Об этом во вторник сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Люки, которые закупают для города, соответствуют всем нормативным требованиям к материалам и изделиям, которые применяются при ремонте и строительстве дорожного покрытия. Их укладывают на одном уровне с проезжей частью или тротуаром в соответствии с уклонами, которые обеспечивают водоотвод. Люки делают из высокопрочного чугуна, они выдерживают динамическую нагрузку до 40 тонн. ГБУ "Автомобильные дороги" закупит более двух тысяч таких люков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети проводятся ежегодно в весенне-летний период. Помимо прочего, в городе ремонтируют горловины и люки колодцев, устанавливают опорные плиты и меняют чугунное оборудование.

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