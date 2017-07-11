Москвичи смогут увидеть российские премьеры и встретиться с режиссерами в "Ночь кино"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут сами составить программу "Ночи кино", которая пройдет в столице 26 августа, включить в нее премьерные показы и встречи с режиссерами с помощью голосования на портале "Активный гражданин".
В рамках мероприятия жители и гости столицы могут выбрать между показами современных российских фильмов, отечественными премьерами, творческими встречами с режиссерами, актерами и продюсерами. У посетителей будет возможность услышать чтение сценариев звездами отечественного кино.
В рамках "Ночи кино" могут также состояться киноэкскурсии, концерты с музыкой из кинофильмов, образовательные мастер-классы, лектории и уроки мультипликации с показами мультфильмов.
Голосование открыто на портале "Активный гражданин" с 11 июля. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, оно продлится до 9 августа включительно.
Первая всероссийская акция "Ночь кино" прошла в 2016 году в 85 регионах страны. Тогда на мероприятиях побывали более 47 тыс. человек.