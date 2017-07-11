Собянин поддержал организацию видеонаблюдения на выборах муниципальных депутатов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии поддержал использование дополнительной системы контроля на выборах городских депутатов, а именно организацию видеонаблюдения и трансляцию видеоизображений процесса голосования.

В заседании принял участие председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, который попросил мэра об организации видеонаблюдения на городских выборах, чтобы столичные жители могли быть уверены в прозрачности голосования и в любой момент могли посмотреть онлайн, как проходят выборы.

"Поддерживаю. Сделайте все, что необходимо", - сказал Собянин.

Впервые система видеонаблюдения в Москве была введена в ходе проведения выборов президента России и муниципальных депутатов в марте 2012 года.