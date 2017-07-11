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На ВДНХ пройдет День РГО, посвященный этнографии

Москва
11 июля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В рамках мероприятия будут организованы этнографические мастер-классы, лектории и тренинги по кварцевой живописи

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. День Русского географического общества (РГО), посвященный этнографии, пройдет в Доме Ремесел на ВДНХ в ближайшую субботу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе общества.

"15 июля в Доме Ремесел на ВДНХ (павильон №47) состоится праздник для всей семьи - День Русского географического общества, посвященный этнографии. Гости праздника станут участниками тематических мастер-классов и лекций, увидят фотовыставку РГО, познакомятся с рисунками знаменитого исследователя Николая Миклухо-Маклая, потренируют память, сыграв в игру "Мемори", а также примут участие в соревнованиях по сбору спилс-карты России", - рассказали в РГО.

Во время праздника пройдет этнографический мастер-класс, который проведет сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Наталья Лапкина - гости мероприятия научатся строить чумы и юрты, узнают, как кочевники ищут место для нового поселения, и почитают сказки о народах РФ, рассказали в пресс-службе.

Также гости праздника смогут посетить творческий тренинг по кварцевой живописи и лекторий, где ученые и путешественники расскажут о быте, традициях и культуре народов Чукотки, Якутии и Ямала, а также об укладе жизни в Мали и Индии, отметили в обществе.

"В рамках мероприятия также пройдет награждение победителей совместного конкурса РГО и WWF "География России" для подписчиков социальных сетей. В творческом соревновании пользователи Facebook, "ВКонтакте" и Instagram публиковали в своих аккаунтах селфи среди живописной природы России и рассказывали подписчикам об этих красотах", - добавили в РГО.

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