В Москве привлеченный к административной ответственности водитель сбежал из суда

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водитель, привлеченный к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, сбежал из судебного участка в Перовском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

"10 июля в 18:15 мск мужчина, 1980 года рождения, привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), самовольно покинул помещение судебного участка мирового судьи на улице Перовской, дом 57", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится служебная проверка, в случае установления виновности полицейских они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение правонарушителя.