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В Москве привлеченный к административной ответственности водитель сбежал из суда

Москва
11 июля, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водитель, привлеченный к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, сбежал из судебного участка в Перовском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

"10 июля в 18:15 мск мужчина, 1980 года рождения, привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), самовольно покинул помещение судебного участка мирового судьи на улице Перовской, дом 57", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится служебная проверка, в случае установления виновности полицейских они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение правонарушителя.

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