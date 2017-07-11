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Сотрудников столичного метрополитена переодели в новую форму

Москва
11 июля, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

До конца 2018 года для метрополитена будет поставлено более 300 тыс. единиц новой формы, разработанной в едином стиле московского транспорта

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники четырех линий Московского метрополитена получили новую форменную одежду, разработанную в едином стиле московского транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Форму получили работники службы безопасности, машинисты, электропоездов, стоек "Живое общение", а также дежурные по станциям Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2018 года для метрополитена будет поставлено более 300 тыс. единиц новой формы. "Сотрудники метро получат высококачественные блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, погоны и шейные платки", - уточнили в пресс-службе.

Также в метрополитене рассказали, что новая форма разработана в едином стиле московского транспорта, она комфортна. Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика.

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