Сотрудников столичного метрополитена переодели в новую форму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники четырех линий Московского метрополитена получили новую форменную одежду, разработанную в едином стиле московского транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Форму получили работники службы безопасности, машинисты, электропоездов, стоек "Живое общение", а также дежурные по станциям Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2018 года для метрополитена будет поставлено более 300 тыс. единиц новой формы. "Сотрудники метро получат высококачественные блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, погоны и шейные платки", - уточнили в пресс-службе.

Также в метрополитене рассказали, что новая форма разработана в едином стиле московского транспорта, она комфортна. Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика.