Сотрудников столичного метрополитена переодели в новую форму

Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CASСпорт 11 июля, 18:45
Немец Киттель выиграл десятый этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 11 июля, 18:43
Сын Трампа опубликовал электронную переписку, касающуюся встречи с юристом из РФМеждународная панорама 11 июля, 18:41
Молодые архитекторы обустроят ВологдуСоциальная ответственность 11 июля, 18:38
Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябреСпорт 11 июля, 18:19
ВФЛА отправила в IAAF заявки еще на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 11 июля, 18:10
Мантуров: Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" под давлением "из-за океана"Экономика и бизнес 11 июля, 18:09
Футболист Зырянов еще год будет играющим тренером команды "Зенит-2"Спорт 11 июля, 18:07
Нападающий "Реала" Бензема выиграл дело о шантаже футболиста ВальбуэнаСпорт 11 июля, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники четырех линий Московского метрополитена получили новую форменную одежду, разработанную в едином стиле московского транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
"Форму получили работники службы безопасности, машинисты, электропоездов, стоек "Живое общение", а также дежурные по станциям Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца 2018 года для метрополитена будет поставлено более 300 тыс. единиц новой формы. "Сотрудники метро получат высококачественные блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, погоны и шейные платки", - уточнили в пресс-службе.
Также в метрополитене рассказали, что новая форма разработана в едином стиле московского транспорта, она комфортна. Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика.