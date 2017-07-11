Власти Москвы возродили сквер в Большом Спасоглинищевском переулке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полноценный городской многоуровневый сквер со смотровой площадкой открылся на Ивановской горке в Москве в Большом Спасоглинищевском переулке. Об этом во вторник сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве ежегодно создается около 50 народных парков по предложениям жителей. Мы находим такие пустыри, создаем проекты, и в конечном итоге создаются комфортные интересные территории, где можно заниматься спортом и отдыхать", - сказал он.

Два гектара для спорта и отдыха

Сквер поделен на несколько уровней. На самой высокой точке обустроена смотровая площадка с балконом, а вдоль всего участка построены подпорные стенки со скамьями. В рекреационной зоне появилась спортивная площадка с силовыми тренажерами, на разных участках сквера высажены деревья, разбиты цветники и газоны.

Главным украшением стал сухой фонтан из 36 струй, установленный на центральной площади сквера. По многочисленным просьбам жителей были выполнены работы по сохранению фрагмента белокаменной стены XVIII века, который теперь закрыт противоударным стеклом и оснащен художественной подсветкой. Проведена реставрация установленного в сквере памятника Осипу Мандельштаму.

Для отдыха и занятий на открытом воздухе обустроено четыре детских игровых пространства, три площадки воркаута и универсальная спортивная площадка. Качественную подсветку сквера обеспечивают 84 уличных торшера. Главным достижением власти считают высадку 156 крупномерных деревьев и 1,1 тыс. кустарников, 83 тыс. квадратных метров цветников и газонов - тем самым, полностью компенсированы утраты зелени, произошедшие в прошлые годы.

Благоустройство выполнено в едином архитектурном стиле. Общая площадь сквера в Большом Спасоглинищевском переулке составила 2,1 га.

Проект предложили сами жители

В разное время на месте нового сквера находилась школа, позднее перестроенная в поликлинику, спортивные площадки и небольшой парк. В начале 2000-х годов здание было снесено, а через несколько лет здесь появилась коммерческая автомобильная парковка на 140 машиномест. В результате этого были уничтожены липовые аллеи, высаженные к 10-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

По словам мэра, раньше в сквере на Ивановской горке "планировали построить жилой дом, гостиницу и многое другое, но на протяжении десятков лет это была абсолютно заброшенная территория, закрытая для горожан". "Мы хотим поблагодарить сообщество жителей, которые предложили этот удивительный проект, мы с ним согласились, хотя он был непростой. Тем не менее, результат говорит сам за себя", - отметил он.