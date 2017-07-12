Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На территории ВДНХ будет создан музейный город

Москва
12 июля, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Музейный город будет состоять из центра "Космонавтика и авиация", Музея атомной электростанции, а также музея "Дом винтажной музыки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более десяти музеев откроются в 2018 году на территории ВДНХ. Одной из основных площадок Музейного города станет музей ВДНХ, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"На территории выставки создается Музейный город, который станет центром притяжения для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга", - приводит пресс-служба слова генерального директора ВДНХ Екатерины Проничевой.

Музейный город будет состоять из центра "Космонавтика и авиация", Музея атомной электростанции, а также музея "Дом винтажной музыки". "Также в комплекс войдет несколько музеев Министерства культуры РФ, в том числе Музей кино, который откроется в октябре 2017 года в павильоне № 36 недалеко от фонтана "Золотой колос", - подчеркивает Проничева.

В настоящее время Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина также переживает трансформацию в "Музейный городок", подразумевающий реставрацию исторических зданий, строительство нового, а также перераспределение коллекций. Например, жемчужина собрания - коллекция импрессионистов и постимпрессионистов, - переедет в усадьбу Голицыных, а в усадьбе Вяземских-Долгоруковых откроется Галерея искусства старых мастеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
2
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
3
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сын Трампа назвал встречу с юристом из РФ потерей времени
7
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама