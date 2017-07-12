На территории ВДНХ будет создан музейный город

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более десяти музеев откроются в 2018 году на территории ВДНХ. Одной из основных площадок Музейного города станет музей ВДНХ, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"На территории выставки создается Музейный город, который станет центром притяжения для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга", - приводит пресс-служба слова генерального директора ВДНХ Екатерины Проничевой.

Музейный город будет состоять из центра "Космонавтика и авиация", Музея атомной электростанции, а также музея "Дом винтажной музыки". "Также в комплекс войдет несколько музеев Министерства культуры РФ, в том числе Музей кино, который откроется в октябре 2017 года в павильоне № 36 недалеко от фонтана "Золотой колос", - подчеркивает Проничева.

В настоящее время Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина также переживает трансформацию в "Музейный городок", подразумевающий реставрацию исторических зданий, строительство нового, а также перераспределение коллекций. Например, жемчужина собрания - коллекция импрессионистов и постимпрессионистов, - переедет в усадьбу Голицыных, а в усадьбе Вяземских-Долгоруковых откроется Галерея искусства старых мастеров.