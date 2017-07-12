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Несколько улиц в Москве закроют для движения транспорта на выходные

Москва
12 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Ограничение движение связано с проведением работ по программе "Моя улица"

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение полностью ограничат на нескольких участках 1-й Тверской-Ямской улицы в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Участки от Белорусского вокзала до переулка Александра Невского и от улицы Чаянова до станции метро "Маяковская" будут полностью перекрыты для движения транспорта с 00:00 мск 15 июля до 05:00 мск 17 июля.

Отмечается, что 15 июля с 21:30 мск по 00:30 мск полностью перекроют ул. Лужники, Лужнецкую, Фрунзенскую и Пречистенскую набережные в связи с проведением ночного забега.

Работы по благоустройству центральных улиц Москвы начались в ночь на 27 мая. В рамках программы "Моя улица" на всех объектах выполняются работы, предусмотренные городским стандартом благоустройства. Плаинурются замена бортового камня, прокладка кабельной канализации, куда будут убраны все воздушные провода, замена опор освещения, установка навигационных стел и пилонов, мощение улиц гранитной плиткой, ремонт фасадов. В этом году по программе "Моя улица" в городе благоустроят 89 улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

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