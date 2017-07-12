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Транспорт Москвы готов к осложнению погодных условий

Москва
12 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Во вторник в столице ожидаются гроза с градом

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. В настоящее время ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в среду в течение дня, ночью, а также утром 13 июля прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с. Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может повлечь осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителей призывают по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

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