ГИБДД призывает водителей к осторожности в связи с грозовым дождем в Москве

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и избегать резкого торможения во время грозы с дождем в среду вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"12 июля в Москве начиная со второй половины дня ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются усиление ветра, дождь, гроза и град. ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", - сообщили в УГИБДД.
При движении водителям следует использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, отмечают в управлении. Не рекомендуется парковать автомобили вдоль рекламных и оградительных конструкций.
В пресс-службе заверили, что сотрудники ГИБДД Москвы будут незамедлительно реагировать на возможные затруднения в движении транспорта.