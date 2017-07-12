ГИБДД призывает водителей к осторожности в связи с грозовым дождем в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и избегать резкого торможения во время грозы с дождем в среду вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"12 июля в Москве начиная со второй половины дня ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются усиление ветра, дождь, гроза и град. ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", - сообщили в УГИБДД.

При движении водителям следует использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, отмечают в управлении. Не рекомендуется парковать автомобили вдоль рекламных и оградительных конструкций.

В пресс-службе заверили, что сотрудники ГИБДД Москвы будут незамедлительно реагировать на возможные затруднения в движении транспорта.