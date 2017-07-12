Более 330 бригад Мосводостока круглосуточно дежурят в столице из-за дождя

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосводосток в связи с дождем в столице организовал круглосуточное дежурство, работают 338 аварийных бригад.
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
"В связи с ухудшением погоды сотрудники Мосводостока перешли на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство 338 бригад, задействовано 265 единиц техники. Несмотря на сильные осадки, подтопления в городе не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе.
Особое внимание уделяется участкам, где подтопления могут привести к затруднениям в движении общественного транспорта. Специалисты также регулярно обследуют водосточную систему, очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы, говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в Москве на 13 июля объявлен желтый уровень опасности.