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Более 330 бригад Мосводостока круглосуточно дежурят в столице из-за дождя

Москва
12 июля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Пока подтопления в городе на зафиксированы

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосводосток в связи с дождем в столице организовал круглосуточное дежурство, работают 338 аварийных бригад.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В связи с ухудшением погоды сотрудники Мосводостока перешли на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство 338 бригад, задействовано 265 единиц техники. Несмотря на сильные осадки, подтопления в городе не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание уделяется участкам, где подтопления могут привести к затруднениям в движении общественного транспорта. Специалисты также регулярно обследуют водосточную систему, очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы, говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Москве на 13 июля объявлен желтый уровень опасности.

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