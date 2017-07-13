Стойки для зарядки гаджетов появились на станциях МЦК

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Стойки для зарядки гаджетов установили в вестибюлях 30 станций Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На каждой стойке предусмотрено 16 USB-выходов и восемь розеток с напряжением 220 вольт. Рядом установлены скамейки, где пассажиры могут подождать, пока зарядится их гаджет", - сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отметил, что стенды-зарядки - одна из самых востребованных услуг среди пассажиров.
Всего на станциях метро и МЦК доступны 40 панелей c USB-разъемами и розетками. Для удобства маломобильных пассажиров две розетки и четыре USB-порта расположены ниже, чем остальные. Все стойки оформлены в фирменном стиле столичного метрополитена и московского транспорта.
Ранее сообщалось, что по МЦК в январе-мае 2017 г. перевезено 40,9 млн пассажиров. Рекордное количество пассажиров на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 18 мая 2017 года - 379 тыс. человек.