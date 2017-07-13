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Московский кинотеатр "35 мм" обжалует в суде требование о выселении из здания ЦДП

Москва
13 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее "Агентство инноваций Москвы" направило кинотеатру уведомление о расторжении договора аренды с требованием освободить помещение до 3 августа

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "35 мм" выиграл дело в Арбитражном суде Москвы против ГБУ "Малый бизнес Москвы" и планирует подать новый иск против ГБУ "Агентство инноваций города Москвы", чтобы оспорить свое выселение из Центрального дома предпринимателя (ЦДП), сообщила ТАСС директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

"7 июля "Агентство инноваций Москвы" направило нам уведомление о расторжении договора аренды с требованием освободить помещение до 3 августа. Мы будем подавать к агентству иск, опираясь на позицию суда о том, что мы освобождены от уплаты арендной платы на законных основаниях ввиду того, что идет ремонт и нарушено техническое состояние помещений, что учитывалось первоначально при проведении рыночной оценки имущества", - сказала Мухьянова, отметив, что в настоящее время юристы занимаются подготовкой документов. Она также сообщила, что 6 июля состоялось заседание Арбитражного суда Москвы, на котором суд вынес решение в пользу кинотеатра.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (прежний арендодатель - прим. ТАСС) подало иск о взыскании задолженности с некоммерческого партнерства (НП) "Центр культуры, кино и социальных мероприятий "35 мм". НП в свою очередь подало встречный иск о предоставлении арендных каникул и зачете уплаченной в качестве арендной платы суммы в размере 4,2 млн рублей в счет будущих платежей по окончании ремонта.

По словам директора кинотеатра, требование об освобождении помещений связано с неисполнением обязанности по внесению арендной платы. "В настоящее время мы оплачиваем только коммунальные услуги, из которых в помещениях кинотеатра сейчас подключено только электричество. Отключенное ранее холодное водоснабжение нам так и не подключили - мы организовали его для наших посетителей собственными силами, протянув садовые шланги", - пояснила он, напомнив, что в настоящее время кинотеатр ведет переговоры об альтернативной площадке.

"Три площадки, представленные нам правительством Москвы, не предназначены для кинопоказов. Нужны большие вложения, чтобы создать в этих местах подходящие для кинотеатра помещения. Я думаю, что мы не будем закрывать кинотеатр, будем вести переговоры с правительством Москвы", - сказала Мухьянова.

"35 мм" - несетевой кинотеатр, специализирующийся на показе авторского кино и фильмов в оригинале с субтитрами, он предоставляет льготы пенсионерам, студентам и бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны, транслирует ролики благотворительных фондов.

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