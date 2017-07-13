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Новый учебный корпус построен для юридического факультета МГУ на Воробьевых горах

Москва
13 июля, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Здание будет введено в эксплуатацию после устранения нарушений, связанных с качеством строительно-монтажных работ

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительство нового учебного блока, в котором разместится юридический факультет МГУ, завершено на Воробьевых горах в Москве, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Проведена итоговая проверка. После устранения нарушений и подачи заявления застройщику будет выдано разрешение на ввод (в эксплуатацию)", - цитирует пресс-служба мэрии председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он отметил, что Мосгосстройнадзор тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ. На объекте прошло 20 проверок, выдано 21 предписание об устранении нарушений, составлено 10 протоколов с наложением штрафов в сумме 600 тыс. руб. Все замечания устраняются в установленные сроки.

В шестиэтажном здании расположен большой атриум, лекционные аудитории, залы совещаний, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив, комнаты для научно- исследовательской работы и столовая. В подземной части расположена автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов на 100 машин.

Для людей с ограниченными физическими возможностями на входе есть пандусы с поручнями. Внутри здания - широкие входные двери и коридоры, просторные лифты и рифленые указатели у лестничных сходов.

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