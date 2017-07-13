В МГУ окольцевали птенцов сапсанов

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Птенцов редких соколов-сапсанов окольцевали впервые после появления птиц этого вида в здании МГУ в 1996 году. Мероприятие прошло на верхнем этаже Главного здания университета.

"Мы сделали большую работу для этих мальчиков и девочек (птенцов - прим. ТАСС). И будем за ними следить", - рассказал журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

Кольцевание птиц проводят для отслеживания численности и ареалов обитания. Металлическое кольцо снабжено номером.

Соколятам сейчас всего 3,5 недели, их нашли в гнездовой нише на 30-м этаже Главного здания МГУ. Помимо кольцевания птенцам пришлось пережить отбор пуха для генетического анализа.

Численность соколов-сапсанов резко сократилась в семидесятые годы из-за использования химикатов в сельском хозяйстве. Первая московская пара появилась в МГУ в 1996 году.