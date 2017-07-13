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"Аэрофлот" отменяет 14 рейсов из Москвы в пятницу из-за непогоды

Москва
13 июля, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Перевозчик сообщил, что пассажиры отмененных рейсов могут переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости билета

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет 14 рейсов из московского аэропорта Шереметьево в пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В частности, 14 июля отменены рейсы из Шереметьева в Уфу, Ставрополь, Челябинск, Будапешт, Стамбул, Дюссельдорф, Осло, Хельсинки, Дрезден, Тюмень, Набережные Челны, Воронеж, Франкфурт и Казань.

Кроме того, авиаперевозчик перенес время на вылет и прилет в аэропорт для 25 рейсов.

"Аэрофлот" подчеркивает, что пассажиры отмененных рейсов могут переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Желтый уровень опасности объявили в Москве на 14 июля из-за ожидающихся дождей с грозами и сильными порывами ветра, сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра РФ. Желтый является третьим из пяти уровней опасности. На 13 июля Гидрометцентр также объявлял желтый уровень опасности.

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