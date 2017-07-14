Дождь, гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Россия отчиталась в ООН о принимаемых мерах по защите дикой природыОбщество 14 июля, 7:19
СМИ: экс-президент Перу и его жена сдались властям после выдачи ордера на их арестМеждународная панорама 14 июля, 5:01
Республиканцы отклонили девять поправок по России для оборонного бюджета СШАМеждународная панорама 14 июля, 4:41
"Известия": агростраховщики оценили возможные потери от неурожая в 2,6 млрд руб.Экономика и бизнес 14 июля, 4:29
"Известия": Роскачество выяснило, что почти 20% молочного шоколада не соответствует ГОСТуЭкономика и бизнес 14 июля, 4:13
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по СирииМеждународная панорама 14 июля, 3:24
Совет Россия - НАТО: обмен информацией в преддверии ученийПолитика 14 июля, 2:24
Twitter не хочет блокировать аккаунт Трампа, несмотря на публикацию им оскорбленийМеждународная панорама 14 июля, 2:14
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судовАрмия и ОПК 14 июля, 2:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе теплую, но дождливую погоду.
"Будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах прогремит гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве составит 21-23, по области - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-восточный, южный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с при грозе.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 15-17, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Ветер - юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 24-26, по области - до 22-27 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы усилятся до 12-17 м/с.