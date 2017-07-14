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Дождь, гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
14 июля, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Порывы ветра достигнут 5-10 м/с

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе теплую, но дождливую погоду.

"Будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах прогремит гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве составит 21-23, по области - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-восточный, южный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с при грозе.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 15-17, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Ветер - юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 24-26, по области - до 22-27 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы усилятся до 12-17 м/с.

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