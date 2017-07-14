В Москве число эвакуированных машин без номеров за месяц сократилось на 24%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 700 автомобилей без номеров и машин с подложными государственными регистрационными знаками переместили на спецстоянки в Москве в июне 2017 года, что на 24% меньше, чем в мае. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в июне с улиц Москвы было эвакуировано 693 автомобиля, в мае - 908 машин. "Количество оставленных машин без номеров на улицах Москвы значительно сократилось. Владельцы понимают, что автомобиль, оставленный без номеров - это нарушение, которое не только не уберегает от штрафов за неоплаченную парковку, но и вызывает серьезное беспокойство горожан. Такие транспортные средства потенциально опасны", - пояснил Ликсутов.

Он отметил, что с начала мая 2017 года автомобили без номеров отправляют на специализированные стоянки ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" на основании регламента Антитеррористической комиссии города Москвы. Решение об их перемещении принимают инспекторы Московской административно инспекции или сотрудники полиции. Особое внимание уделяется автомобилям без номеров у станций метро, остановок городского транспорта, парков, скверов, а также на платных парковках.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что любой автомобиль, чей регистрационный знак нельзя опознать, является потенциально опасным, поскольку может быть использован для совершения теракта.

Согласно новому регламенту, который начал действовать с конца апреля 2017 года, такие автомобили перемещают на спецстоянки, где их проверяют сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают, не представляет ли транспортное средство террористическую угрозу и не находится ли оно в розыске. После такой проверки эвакуированные автомобили возвращают владельцу или его законному представителю.