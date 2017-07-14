Более тысячи нарушений правил парковки выявлено в зоне Внукова с начала года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московской административно-дорожной инспекции (МАДИ) и Администратора московского парковочного пространства (АМПП) за шесть месяцев текущего года зафиксировали 1071 автомобиль, припаркованный в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков, около аэропорта Внуково. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Существенную помощь в борьбе с нарушителями нам оказывают пользователи приложения "Помощник Москвы". С января по июнь включительно они направили в надзорные органы 4361 материал о нарушениях правил парковки и стоянки в районе аэропорта. По 2735 из них уже вынесены постановления о привлечении к административной ответственности", - сказал он.

По его словам, из всех автомобилей, нарушивших правила парковки в районе аэропорта Внуково в текущем году, 794 были перемещены на спецстоянки. На месте задержания составлено 277 протоколов об административных правонарушениях, сказал заммэра.

В июле 2016 года Росавиация, правительство Москвы и международный аэропорт Внуково заключили соглашение об обеспечении максимальной пропускной способности аэропорта во время проведения Чемпионата мира по футболу - 2018. По данным Ликсутова, в настоящее время уже предпринимаются все меры для обеспечения безопасного и комфортного передвижения москвичей, а также гостей столицы между городом и аэропортом.