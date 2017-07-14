Более тысячи нарушений правил парковки выявлено в зоне Внукова с начала года

Ростуризм подготовит турпродукты для болельщиков на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 10:26
В Москве бесплатно раздадут 9 тыс. проездных "Тройка" с оригинальным дизайномМосква 14 июля, 10:16
Студенты-энтузиасты запустили в космос спутник, созданный "в гараже"Космос 14 июля, 10:15
Космическое око МЧС: на что способен "противопожарный" спутникКосмос 14 июля, 10:00
Почти 200 новых паркоматов появятся в Москве до конца 2017 годаМосква 14 июля, 9:14
Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 14 июля, 8:34
В четырех регионах Сибири объявлено штормовое предупреждениеСибирь 14 июля, 7:38
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась почти на 40%Сибирь 14 июля, 7:35
Косачев: отказ Макрона требовать ухода Асада говорит о планах вновь стать ключевым игрокомПолитика 14 июля, 7:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московской административно-дорожной инспекции (МАДИ) и Администратора московского парковочного пространства (АМПП) за шесть месяцев текущего года зафиксировали 1071 автомобиль, припаркованный в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков, около аэропорта Внуково. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
"Существенную помощь в борьбе с нарушителями нам оказывают пользователи приложения "Помощник Москвы". С января по июнь включительно они направили в надзорные органы 4361 материал о нарушениях правил парковки и стоянки в районе аэропорта. По 2735 из них уже вынесены постановления о привлечении к административной ответственности", - сказал он.
По его словам, из всех автомобилей, нарушивших правила парковки в районе аэропорта Внуково в текущем году, 794 были перемещены на спецстоянки. На месте задержания составлено 277 протоколов об административных правонарушениях, сказал заммэра.
В июле 2016 года Росавиация, правительство Москвы и международный аэропорт Внуково заключили соглашение об обеспечении максимальной пропускной способности аэропорта во время проведения Чемпионата мира по футболу - 2018. По данным Ликсутова, в настоящее время уже предпринимаются все меры для обеспечения безопасного и комфортного передвижения москвичей, а также гостей столицы между городом и аэропортом.