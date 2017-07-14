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Почти 200 новых паркоматов появятся в Москве до конца 2017 года

Москва
14 июля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Терминалы для оплаты парковки появятся в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московские власти установят 195 дополнительных паркоматов для оплаты парковки на улицах города до конца года, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

"Для наибольшего удобства автомобилистов, предпочитающих оплачивать стоянку через паркоматы, мы приняли решение об установке дополнительных устройств", - приводит портал слова генерального директора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александра Гривняка.

Новые терминалы появятся в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Строгино, Южное Тушино, Орехово-Борисово Южное, Марьина Роща, Люблино и других. Кроме того, дополнительные устройства установят на крупных улицах Москвы - Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, улице Косыгина.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест, 800 паркоматов. На июнь 2017 года общая сумма средств, собранных за платную парковку с 2012 года, превысила 12,6 млрд рублей.

Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей. Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 08:00 мск, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. рублей. Оплатить парковку можно с помощью смс, через специально разработанное мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, платежные терминалы, в кассах салонов сотовой связи и в терминалах системы московского велопроката.

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