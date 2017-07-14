Инновационные спортплощадки с видеоуроками для смартфонов откроют в Москве к сентябрю

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инновационные спортплощадки, где можно будет заниматься по видеоурокам на смартфонах, появятся в Москве к началу осени, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

"Над снарядами разместят QR-коды. Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения. Первые две площадки появятся уже к сентябрю", - говорится в сообщении.

Первая площадка откроется на северо-востоке Москвы, в парке "Сад будущего", недалеко от метро "Ботанический сад". Вторая появится в центре столицы, на Земляном валу, 32. Отмечается, что новые спортивные площадки будут рассчитаны на горожан любого возраста и уровня физической подготовки.

Площадки оборудуют такими снарядами как турник, брусья, боксерский мешок, канат, перекладины, штанги, а также креплениями для снарядов, которые москвичи смогут принести и сами. Весь спортивный инвентарь будет установлен на специальном мягком покрытии.