Инновационные спортплощадки с видеоуроками для смартфонов откроют в Москве к сентябрю

Ростуризм подготовит турпродукты для болельщиков на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 10:26
В Москве бесплатно раздадут 9 тыс. проездных "Тройка" с оригинальным дизайномМосква 14 июля, 10:16
Студенты-энтузиасты запустили в космос спутник, созданный "в гараже"Космос 14 июля, 10:15
Космическое око МЧС: на что способен "противопожарный" спутникКосмос 14 июля, 10:00
Почти 200 новых паркоматов появятся в Москве до конца 2017 годаМосква 14 июля, 9:14
Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 14 июля, 8:34
В четырех регионах Сибири объявлено штормовое предупреждениеСибирь 14 июля, 7:38
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась почти на 40%Сибирь 14 июля, 7:35
Косачев: отказ Макрона требовать ухода Асада говорит о планах вновь стать ключевым игрокомПолитика 14 июля, 7:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инновационные спортплощадки, где можно будет заниматься по видеоурокам на смартфонах, появятся в Москве к началу осени, сообщается на официальном портале столичной мэрии.
"Над снарядами разместят QR-коды. Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения. Первые две площадки появятся уже к сентябрю", - говорится в сообщении.
Первая площадка откроется на северо-востоке Москвы, в парке "Сад будущего", недалеко от метро "Ботанический сад". Вторая появится в центре столицы, на Земляном валу, 32. Отмечается, что новые спортивные площадки будут рассчитаны на горожан любого возраста и уровня физической подготовки.
Площадки оборудуют такими снарядами как турник, брусья, боксерский мешок, канат, перекладины, штанги, а также креплениями для снарядов, которые москвичи смогут принести и сами. Весь спортивный инвентарь будет установлен на специальном мягком покрытии.