Директор московской школы назначен заместителем министра образования и науки Дагестана

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Директор одной из школ Москвы Алексей Карпухин назначен заместителем министра образования и науки Дагестана. На эту должность его пригласил глава республики Рамазан Абдулатипов, сообщила ТАСС начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства региона Тамара Чиненная.

"Рамазан Абдулатипов пригласил на должность заместителя министра образования и науки Дагестана директора московской школы №1434 Алексея Карпухина", - сказала Чиненная.

По данным министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, указ о назначении Алексея Карпухина на должность замглавы республиканского Минобрнауки подписан 11 июля.

"Москва сегодня является одним из тех немногих регионов страны, где наиболее успешно реализуются и внедряются новые технологии, новые методики и направления в системе образования. Поэтому для нас важно было иметь человека с московским опытом, чтобы мы могли проводить это все в Дагестане", - сказал Шахов.

По его словам, Карпухин - "один из успешных директоров школ Москвы", и "его опыт очень пригодится" республике. "Особенно сейчас, когда у нас идет активное строительство новых школ, где будут самые современные технологии и методики", - отметил Шахов.

Он уточнил, что новый замминистра "ничье место не занял". Карпухин будет заниматься реализацией ряда образовательных проектов в республике, в том числе по дошкольному, общему, дополнительному, средне-профессиональному образованию, а также по сельским и малокомплектным школам.

О новом замминистра

По данным сайта московской школы №1434, которой до назначения в Дагестан руководил Алексей Карпухин, в 2016 году он окончил химический факультет Московского государственного университета, кандидат химических наук. Школа №1434 - многопрофильный образовательный комплекс, который входит в список лучших школ Москвы и России. Здесь учится 3 тыс. школьников.