Работы по благоустройству площади Юности в Зеленограде завершат ко Дню города

ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионовСпорт 14 июля, 13:20
Мутко: РФС создал для женской сборной все условия при подготовке к чемпионату ЕвропыСпорт 14 июля, 13:18
В Генуе на выставке арестовали поддельные работы МодильяниКультура 14 июля, 13:18
История ХХ века в университетских фотографияхОбразование в России и за рубежом 14 июля, 13:17
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистовПроисшествия 14 июля, 13:15
Барьерист Шубенков получил британскую визу для поездки на ЧМ-2017Спорт 14 июля, 13:07
Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризмаПолитика 14 июля, 13:04
В Судаке восстановят дома и улицы Генуэзской крепостиОбщество 14 июля, 13:00
Борьба за Арктику: "Они думают не о том, как нам сделать плохо, а как себе сделать хорошо"В стране 14 июля, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади Юности в Зеленограде планируется закончить ко Дню города 10 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев в процессе осмотра хода строительных работ мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Мэр поинтересовался, в какие сроки будут закончены работы.
"Все работы будут закончены ко Дню города. Мы занимаемся благоустройством площади Юности, центральной площади в городе Зеленограде. В общем объеме мы сделаем более 22 тыс. кв. м плиточного мощения", - сказал он.
Также, по его словам, на территории площади будет воссоздан фонтан как центральный элемент. Кроме того, будут выполнены работы по высадке более 115 деревьев и 3 тыс. кустарников, установят свыше 114 опор освещения, также будут возведены детские, спортивные площадки.
Площадь Юности расположена на пересечении Центрального проспекта и ул. Юности, была образована в 1972 году.