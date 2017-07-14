Работы по благоустройству площади Юности в Зеленограде завершат ко Дню города

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади Юности в Зеленограде планируется закончить ко Дню города 10 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев в процессе осмотра хода строительных работ мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Мэр поинтересовался, в какие сроки будут закончены работы.

"Все работы будут закончены ко Дню города. Мы занимаемся благоустройством площади Юности, центральной площади в городе Зеленограде. В общем объеме мы сделаем более 22 тыс. кв. м плиточного мощения", - сказал он.

Также, по его словам, на территории площади будет воссоздан фонтан как центральный элемент. Кроме того, будут выполнены работы по высадке более 115 деревьев и 3 тыс. кустарников, установят свыше 114 опор освещения, также будут возведены детские, спортивные площадки.

Площадь Юности расположена на пересечении Центрального проспекта и ул. Юности, была образована в 1972 году.