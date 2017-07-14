УФСИН: заключенные столичных СИЗО стали реже болеть

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заключенные московских следственных изоляторов стали реже болеть, этого удалось добиться благодаря увеличению расходов на их медицинское обслуживание. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз на заседании Общественного совета при УФСИН. Тему качества оказания медицинской помощи заключенным подняла постоянный член Общественного совета Елена Зеленова.

В столичных СИЗО одномоментно содержатся более 10 тыс. человек, среди них жители Москвы составляют 10-15%. По словам руководителя медико-санитарной части УФСИН по Москве Галины Тимчук, в первом полугодии этого года зафиксировано более 10,8 тыс. случаев заболеваний среди заключенных, за такой же период прошлого года - 12,5 тыс. Заключенные за полгода почти 125 тыс. раз обращались к врачам, в том числе более 5 тыс. раз - к стоматологам.

При этом на треть сократилось число выездов заключенных под конвоем в городские больницы: за полгода было 175 выездов, а в 1-м полугодии 2016 года - 262. "Из них 61 был с помещением на стационарное лечение в городскую больницу (за первое полугодие 2016 года - 126), 67 - на консультацию специалиста узкого профиля, 17 - в специализированное медучреждение", - сообщила Тимчук. Оказание медпомощи заключенным под стражу женщинам в сфере акушерства и гинекологии остается полностью за учреждениями здравоохранения Москвы, добавила она. Госпитализация содержащихся СИЗО в городские больницы в этом году снизилась на 51%.

"Это говорит в первую очередь о том, что у нас есть возможности оказания медицинской помощи по большинству заболеваний, есть необходимое оборудование и медпрепараты", - отметила она. Если в первом полугодии 2016 года на закупку лекарств для заключенных СИЗО в Москве было затрачено свыше 8,3 млн рублей (в среднем - 779 рублей на одного человека), то в этом году - 11,2 млн рублей (1053 рубля в среднем на одного заключенного).

Привлечение врачей-специалистов

В свою очередь глава УФСИН Сергей Мороз заметил, что проблемой остается привлечение специалистов из-за разницы зарплат врачей в Москве и во ФСИН. Так, сложно найти уролога и эндокринолога, хотя должности есть в штатной численности УФСИН.

"Мы заключаем договоры с учреждениями здравоохранения Москвы на оказание помощи на платной основе. Но и здесь они не очень в этом заинтересованы - по ценам мы исходим из расценок ОМС, которые достаточно низкие. Кроме того, для них невыгодно заключать договор на медобслуживание, например, 50 человек, и они даже готовы принять несколько человек бесплатно. Они не очень заинтересованы приходить из- за двух-трех человек в СИЗО, где время уходит только на то, чтобы зайти в учреждение", - Сергей Мороз.

"Мы понимаем, что и когда мы приезжаем в больницу с сопровождающими заключенного под стражу автоматчиками, собаками, им это тоже создает неудобства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы врачи приходили в СИЗО. Например, хотя бы раз в месяц приходил онколог", - пояснил Мороз.

По его словам, эта проблема пока не решена. Как один из вариантов ее решения рассматривается возможность дистанционного консультирования с городскими врачами из СИЗО, поскольку, например, чтобы эндокринолог назначил лечение, ему нужны только результаты анализа крови. "Мы готовы оборудовать место в медчасти и больницы для связи с городскими специалистами через наших медицинских работников", - рассказал Мороз.