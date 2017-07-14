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Более 1 тыс. парковочных мест появилось в Москве с начала 2017 года

Москва
14 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Появление новых парковочных мест связано с введением одностороннего движения на 35 улицах столицы

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. парковочных мест, в том числе платных, появилось в Москве с начала 2017 года благодаря изменению дорожного движения на ряде улиц. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"С начала года более 1 тыс. парковочных мест создано благодаря введению одностороннего движения на 35 улицах", - сказал он.

Сейчас платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц. Сумма средств, собранных с водителей с 2012 года, когда заработал проект парковочного пространства, превысила 12,6 млрд рублей. Деньги направлены на благоустройство районов города, на территории которых расположены стоянки.

Стоимость часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее загруженных участках, в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на стоянку повышались 2 декабря 2016 года. Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 8:00, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. рублей. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. рублей.

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