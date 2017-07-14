В московских СИЗО могут появиться аптеки для заключенных

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Аптеки для заключенных могут открыть в московских следственных изоляторах, не исключает начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз.
"Такой опыт есть в Иркутске, где родственники могут купить лекарства для заключенных под стражу", - сказал он на заседании Общественного совета при УФСИН. Он заметил, что иногда мамы и супруги помещенных под стражу пытаются передать целый арсенал лекарств - "на всякий случай, вдруг пригодится". "Но поступивший в СИЗО в первые три дня обязательно проходит медицинское обследование, кроме того, он сам говорит, какие у него есть заболевания. И врач на основании этого выписывает ему те лекарства, которые необходимы", - сказал глава УФСИН.
"Мы в полной мере обеспечены всеми видами необходимых лекарств отечественного производства и при необходимости делаем дополнительные закупки. Помещенные под стражу полностью обеспечены необходимыми лекарствами в соответствии с нормами закона", - отметил Сергей Мороз.
"Но понятно, что есть лекарства более дорогие, есть импортные, которые могут приобретать родственники", - добавил он, говоря о возможности открытия аптечных пунктов в СИЗО. Он также пообещал рассмотреть вопрос об увеличении количества дней, в которые можно передавать лекарства в СИЗО.
В свою очередь глава медико-санитарной части УФСИН Галина Тимчук заметила, что родственники заключенных зря беспокоятся, что тюремные врачи равнодушны к пациентам. "Родственники за них беспокоятся, а мы отвечаем", - заметила она. По ее словам, жалоб на медицинское обеспечение заключенных в Москве в этом году стало меньше.