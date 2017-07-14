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В "Матросской Тишине" появилась возможность проводить хирургические операции заключенным

Москва
14 июля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

При этом в СИЗО наблюдается недостаток медицинских специалистов, отметила глава медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Столичное управления Федеральной службы исполнения наказаний получило возможность проводить хирургические операции заключенным, не вывозя их в городские больницы. Об этом сообщила руководитель медико-санитарной части (МСЧ) УФСИН по Москве Галина Тимчук на заседании Общественного совета при УФСИН.

В январе этого года МСЧ получила необходимые лицензии, в больнице при СИЗО "Матросская Тишина" (куда госпитализируют заключенных из всех московских СИЗО) есть необходимое оборудование. "Большую часть медицинской помощи, в том числе хирургической, мы можем оказывать у нас", - рассказала Тимчук.

Проблемой остается недостаток специалистов. "У нас работают два анестезиолога-реаниматолога по совместительству, поэтому мы можем проводить только плановые операции. И сейчас нет возможности обеспечить экстренную хирургию (например, при остром аппендиците). Таких пациентов мы вывозим в городские больницы", - рассказала она.

По ее словам, высоким остается и число страдающих общественно значимыми заболеваниями. "У нас на учете 609 ВИЧ-инфицированных (у 187 диагноз был первые поставлен при поступлении в СИЗО), в первом полугодии 2016 года их было 651 (с впервые поставленным диагнозом - 235 человек); 377 человек, страдающих психическими расстройствами (в 2016 году таких было 423), 703 наркозависимых", - сообщила Тимчук.

Как и в целом по стране, сокращается число больных туберкулезом, поступающих в СИЗО. "С активной формой туберкулеза у нас сейчас 88 человек, в июле 2016 года их было 112. У 32 человек туберкулез был выявлен впервые при поступлении в СИЗО, у 25 человек - туберкулез и ВИЧ", - сообщила она. 28% больных туберкулезом в СИЗО - граждане стран СНГ.

Начальник столичного УФСИН Сергей Мороз заметил, что ВИЧ-инфицированные содержатся в СИЗО на общих условиях, но получают дополнительное питание, лечение и находятся под наблюдением врачей. В то же время он опроверг мнение о возможности заражения уже в СИЗО. "Заболевание ВИЧ- инфекцией или туберкулезом в СИЗО - это крупное ЧП, по которому проводится тщательное разбирательство, в Москве таких случаев не было", - подчеркнул он.

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