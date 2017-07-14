Большинство вылетающих из аэропортов Москвы рейсов были задержаны во время грозы

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Большинство рейсов на вылет - от 62 до 79% - задержаны в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово в пятницу, когда над столицей бушевала гроза. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
По состоянию на 17:35 мск, в столичном аэропорту Шереметьево задержаны 62% вылетающих рейсов (среднее время задержки - 16 минут) и 54% прибывающих самолетов (время задержки - 17 минут). В Домодедово задержаны 79% вылетающих рейсов (среднее время задержки - 28 минут), 39% задержек на прилет. Во Внуково задержаны 40% вылетов (время задержки - 14 минут), запаздывают также 19% прилетающих самолетов.
Как сообщили синоптики, в пятницу в Москве в отдельных районах прогремит гроза, возможен град, температура воздуха составит 21-23. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Во многих районах Москвы идет проливной дождь. В связи с непогодой организована совместная работа спасателей, сотрудников полиции и скорой помощи, дорожных служб.