Тропический ливень в Москве не повлиял на работу городской инфраструктуры

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сильный ливень, который в пятницу обрушился на Москву, не повлиял на работу городской инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Ливень не нарушил работу городского хозяйства. Были предприняты все меры для предупреждения скоплений воды на проезжей части. Бригады оперативно реагируют, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта", - отметили в пресс-службе, добавив, что "также гроза с порывистым ветром не затронула энергоснабжение города - отключений нет".

В столице дежурят 334 бригады Мосводостока - задействовано 267 единиц техники, в том числе специальной. "Несмотря на большое количество выпавших за короткое время осадков, ливневая канализация справляется с потоками воды", - подчеркнули в пресс-службе.

Горожан в случае обнаружения подтоплений на улицах просят звонить в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03. "Все обращения оперативно отрабатываются", - сказали в пресс-службе.