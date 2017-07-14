Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тропический ливень в Москве не повлиял на работу городской инфраструктуры

Москва
14 июля, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Как сообщили в мэрии города, были предприняты все меры для того, чтобы не допустить скопления воды на проезжей части

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сильный ливень, который в пятницу обрушился на Москву, не повлиял на работу городской инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Смотрите также

"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве

"Ливень не нарушил работу городского хозяйства. Были предприняты все меры для предупреждения скоплений воды на проезжей части. Бригады оперативно реагируют, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта", - отметили в пресс-службе, добавив, что "также гроза с порывистым ветром не затронула энергоснабжение города - отключений нет".

В столице дежурят 334 бригады Мосводостока - задействовано 267 единиц техники, в том числе специальной. "Несмотря на большое количество выпавших за короткое время осадков, ливневая канализация справляется с потоками воды", - подчеркнули в пресс-службе.

Горожан в случае обнаружения подтоплений на улицах просят звонить в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03. "Все обращения оперативно отрабатываются", - сказали в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
5
"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве
6
Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама