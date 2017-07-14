Дорожное движение в Москве нормализовалось после ливня

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы после прошедшего в столице в пятницу сильного ливня нормализовалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее на портале "Яндекс.Пробки" сообщалось, что в пятницу вечером на дорогах Москвы зафиксированы восьмибалльные пробки.

"Немногочисленные подтопления своевременно устраняются городскими службами. В настоящий момент дорожное движение оценивается в 6 баллов и постепенно улучшается. Данная ситуация стандартна для вечернего часа пика пятницы", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что "в предстоящие выходные синоптики обещали теплую погоду, в связи с этим сейчас наблюдается большое количество автомобилей, движущихся за МКАД". Основные затруднения отмечаются на вылетных магистралях в сторону области, на МКАД и Третьем транспортном кольце.