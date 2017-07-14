Дорожное движение в Москве нормализовалось после ливня

Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛСпорт 14 июля, 20:56
Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против ЧиличаСпорт 14 июля, 20:50
Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентябряСпорт 14 июля, 20:35
Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при ВеликобританииСпорт 14 июля, 20:23
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрееВ стране 14 июля, 20:15
Нападающий Гусев подписал новый контракт с ХК СКАСпорт 14 июля, 20:14
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских поляхМеждународная панорама 14 июля, 20:10
Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале УимблдонаСпорт 14 июля, 20:07
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственностьПолитика 14 июля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы после прошедшего в столице в пятницу сильного ливня нормализовалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее на портале "Яндекс.Пробки" сообщалось, что в пятницу вечером на дорогах Москвы зафиксированы восьмибалльные пробки.
"Немногочисленные подтопления своевременно устраняются городскими службами. В настоящий момент дорожное движение оценивается в 6 баллов и постепенно улучшается. Данная ситуация стандартна для вечернего часа пика пятницы", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что "в предстоящие выходные синоптики обещали теплую погоду, в связи с этим сейчас наблюдается большое количество автомобилей, движущихся за МКАД". Основные затруднения отмечаются на вылетных магистралях в сторону области, на МКАД и Третьем транспортном кольце.