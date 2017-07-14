Движение на Филевской линии метро в Москве в выходные закрывать не будут

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Движение на участке Филевской линии московского метро не будет прекращаться на эти выходные, как анонсировалось ранее. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Уважаемые пассажиры! 15 и 16 июля Филевская линия будет работать без изменений! — Московское метро (@MetroOperativno) 14 июля 2017 г.

Ранее ГУ МВД сообщало о закрытии движения на этом участке линии 15-16 июля и пуске компенсационных автобусов для перевозки пассажиров.