Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Теплая погода с грозовым кратковременным дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов тепла, по области - от 22 до 27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно, дождь, местами с грозой. В столице столбики термометров покажут 16-18 градусов тепла, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

Днем в воскресенье вновь будет облачно, пройдет дождь, местами прогремит гроза. В Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - до 21-26 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.