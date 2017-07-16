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В Москве и области ожидаются дождь, гроза и до 26 градусов тепла

Москва
16 июля, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Синоптики прогнозируют, что предстоящей ночью будет облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дождливая, но теплая погода ожидается в воскресенье в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

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"Днем ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза, температура воздуха в Москве составит 23-25, по области - 21-26 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В столице столбики термометров покажут 12-14, по области - от 9 до 14 градусов.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, в Подмосковье - до 17-22 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

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