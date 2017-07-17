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Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
17 июля, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Во вторник будет преимущественно солнечно, возможен небольшой кратковременный дождь

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем. "Будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19-21 градус, по области будет от 17 до 22 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Во вторник будет преимущественно солнечно, ночью обойдется без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут 11-13 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

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